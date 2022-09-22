من مبادرة ” مهنتك مستقبلك ” :” تسليم شهادات 5 دورات تدريبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - سلمت مديرية القوي العاملة بسوهاج شهادات إتمام التدريب لعدد خمس دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب سوهاج وهي إحدي قري المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "

بحسب التقرير الذي أرسله الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية والذي جاء فيه أنه تم الانتهاء من دورتين في الكهرباء ودورتين في السباكة الصحية مدة كل دورة 60 ساعة تدريبية ودورة في الخياطة والتفصيل مدتها 150 ساعة تدريبية حسب المنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بواسطة المدربين المعتمدين .

وجرى عقد اختبار نهاية التدريب لتقييم المتدربين الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة

،و ندوة بالاشتراك مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية ومساعدة الخريجين في فتح مشروعات علي المهن التي تم تدريبهم عليها.

في بداية اللقاء نقل مدير المديرية تحيات الوزير حسن شحاتة وزير القوي العاملة لهم وإبلاغ المتدربين تكليفات الوزير المشددة بضرورة متابعة الخريجين حتي يتم تشغيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة أو مساعدتهم في فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم .

كما تم الاستماع للمتدربين الذين أبدوا سعادتهم بوجود وحدة التدريب داخل القرية مما سهلت لهم فرصة الحصول علي التدريب وابدي البعض منهم فى العمل في شركات القطاع الخاص وعلي الفور تم تكليف مكتب عمل جرجا وإدارة العمالة غير المنتظمة بتوفير فرص عمل وإلحاق الخريجين بالشركات العاملة في مشروعات حياة كريمة بعد استيفاء الشباب للأوراق اللازمة ، والبعض الآخر في فتح مشروعات بتمويل من جهاز تنمية المشروعات ، وبعض الخريجين لديهم عقود عمل للسفر لدولة الكويت على مهنتي السباكة والكهرباء .

حضر الفاعلية من جهاز المشروعات نادر عبدالظاهر مدير فرع سوهاج وعبدالرحيم عثمان نائب المدير ،

ومن المديرية علاء ابوطالب مدير إدارة التدريب المهني وعبد الله نصر الدين مدير منطقة عمل جنوب ومحمد المشوادي مدير الشئون الإدارية والعديد من أهالي القرية وأولياء أمور الخريجين .