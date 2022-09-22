وفاة زوجة طارق شوقي وزير التعليم السابق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - توفيت منذ قليل الدكتورة زينب المرشدي، زوجة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، رحيل زوجته، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة تقام اليوم بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول.

وكان مسئولون حكوميون زاروا الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، فى أحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة للإطمئنان على حالة زوجته التى رقدت فى الرعاية المركزة بالمستشفى أسبوعا حتى وافتها المنية اليوم.

وتعد الدكتورة زينب المرشدي، من أنصار الدكتور طارق شوقي، حيث أكدت في تصريحات سابقة أنها مؤمنة بمشروع التعليم الجديد الذي يقوده زوجها.