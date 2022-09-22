الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تستقبل السفينة السياحية AZAMARA ONWARD

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة فقد قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة /اللواء بحري / نهاد شاهين – رئيس مجلس الإدارة ـ في تمام الساعة السادسة صباح اليوم الخميس الموافق 22/9/2022 باستقبال السفينة السياحية AZAMARA ONWARD

يذكر أن السفينة السياحية مالطية الجنسية AZAMARA ONWARD قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية وعلى متنها 908 راكب قادمة من ميناء كاتانيا الإيطالي ومن المقرر مغادرتها في تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة الموافق 23/9/2022 ، حيث تم إستقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي في مدينتي الأسكندرية والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية

هذا وتعد هذه السفينة السياحية هي السفينة الخامسة التي تأتي إلى ميناء الأسكندرية في إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لإستقطاب السفن السياحية ممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام والذي يضم عدد 30 رحلة سياحية.