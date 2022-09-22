تكريما للمعلم.. «التعليم» توجه بكتابة عبارتين على جدران المدارس

وجاء فى الخطاب، إنه فى إطار حرص الوزارة على بدء عام دراسى منضبط فى جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعى، واعتزازا برسالة المعلم السامية، وتقديرا لدوره فى بناء المجتمع وتشكيل وعيه وأسسه القويمة، يرجى التكرم بالتنبيه مشددة على القائمين على المؤسسات التعليمية التابعة من: دواوين المديريات التعليمية، دواوين الإدارات التعليمية والمدارس، بكتابة ووضع العبارتين الآتيتين بمكان ظاهر بعد اعتمادها من مدير المؤسسة وهى:
- قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا
- نحن شركاء فى بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق، واحترام المعلمين واجب على الجميع
وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا تطوير للمنظومة التعليمية دون الارتقاء بالمعلم، وتحسين أحواله، وعودة هيبته إلى المدارس.
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