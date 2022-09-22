تنظيم ندوتين فى أسيوط حول حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، ندوتين حول حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار دور وزارة القوى العاملة بتقديم التوعية والتثقيف للعمال فى كافة المنشآت.





وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم على حسن، اليوم الخميس، يفيد بتنفيذ الندوتين فى شركة "كوكاكولا مصر" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر، و"بمدرسة السان مينا الخاصة للغات"، واستفاد منهما 50 عاملا وإدارىا.

وحاضر فى الندوتين، بهاء موسى، مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين، مدير مكتب عمل أبنوب، ومحمود رياض، المفتش بمكتب عمل القوصية.