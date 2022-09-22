القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على التفصيل والحياكة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بشأن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة الغردقة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمباردة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فى تقريره، اليوم الخميس، أن ذلك ياتى فى إطار حرص المديرية على تدريب الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل حيث أن التدريب من أجل التشغيل من أهم محاور القضاء على البطالة ومن أهم خطط عمل المديرية وأوضح مدير المديرية أن الدورة التدريبية مدتها شهر كامل. وفى نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما يتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من المديرية، فضلا عن هدايا عينية للخريجين الأوائل، ولهم الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية.

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