أبوالغيط يؤكد أهمية العمل لتأمين صلابة البيت العربى بتطوير التعاون الإعلامى

جدة - نرمين السيد - شدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، على أهمية مواصلة العمل بكل مسؤولية وإصرار من أجل الإسهام فى تأمين صلابة بيتنا العربى الذى نعتز بالانتماء إليه فى نطاق أشكال متطورة وخلاقة من التعاون الإعلامى.





وعبر أبوالغيط -فى كلمته خلال اجتماع الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب التى عقدت اليوم الخميس بالقاهرة التى ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال- عن تقديره لأنشطة مجلس وزراء الإعلام العرب فى تشجيع التعاون وتبادل التجارب فى مختلف المجالات المتنوعة التى نحيى بالمناسبة الإسهامات المهنية للمنظمات والاتحادات التى تعمل تحت مظلة الجامعة العربية فى مجالات البث الفضائى والإنتاج البرامجى والدرامى والعمل التلفزيونى والإذاعى والتبادل الإخبارى.

وقال إن قوة وحيوية الفعل العربى ترتبط بصفة عضوية بقوة وتماسك دولنا التى ما زالت البعض منها، مع الأسف، تواجه ظروفا استثنائية وصعبة فإن الرهان الأكبر يظل فى تحقيق الأمن والاستقرار والبناء المؤسساتى وتعبئة قدراتنا على كافة واجهات العمل العربى المشترك بما فيها الإعلام الذى يشكل قوة دفع حقيقية نحو توطيد دعائم الترابط الإقليمى، ومد جسور الحوار والتواصل واضعين، فى كل الظروف والأحوال، المصالح العربية فوق كل الاعتبارات.

وقدر عاليا جهود تنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية بتناسق مع خطة التحرك الإعلامى التى تهدف فى المقام الأول مواصلة الدفاع عن مشروعية القضية الفلسطينية وفى صلبها الدفاع عن الوضع التاريخى والقانونى والروحى للقدس التى تحتل مكانة وجدانية خاصة فى قلوبنا والتى تظل مفتاح السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى التجاوب مع المبادرة الفلسطينية لجعل يوم 11 مايو يوما عالميا للتضامن مع الإعلام الفلسطينى والذى يتزامن مع ذكرى اغتيال الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة تعبيرا عن التضامن المطلق مع كافة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين من المضايقات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى وهم يؤدون رسالتهم المهنية بكل نكران ذات.

وأشاد بالدور الفاعل لوسائل الإعلام العربية فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتيارات المتطرفة المسيئة لقيمنا السمحة والمهددة للأفراد والجماعات ولسلامة دولنا الوطنية، مؤكدا جدوى الاعتماد على الإعلام الرقمى فى تعزيز المبادرات فى هذا الاتجاه.

وتابع أنه مما لاشك فيه أن التوصيات الصادرة عن الملتقى الإعلامى المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية فى شهر يوليو الماضى بشأن إدراج مادة الإعلام التربوى فى مناهج التدريس ببلداننا العربية خطوة عملية لتحصين شبابنا من خطابات العنف والتضليل وتحفيز مهارات الفكر النقدى بعيدا عن القوالب النمطية الأحادية.

ونوه الأهمية الخاصة لاستحداث المرصد والمنصة المدمجة، واستكمال النظام الداخلى للجنة العربية للإعلام الإلكترونى، على هدى المقاربة التوافقية التى دأبتم عليها متطلعين لبلورة إعلام عربى يمتلك مقومات كسب ثقة الرأى العام والتفاعل الموضوعى والنزيه مع انشغالاتنا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية تمشيا مع ضوابط وأخلاقيات ميثاق الشرف الإعلامى العربى.

ولفت إلى أهمية وجود إعلام قادر على مسايرة التطور التكنولوجى والتحولات الرقمية ولاسيما فى ظل هيمنة كبريات الشركات الإعلامية بما يتطلب الأمر من الإسراع بتنزيل استراتيجية موحدة فى التعامل معها سواء فى بعدها المالى أو على مستوى المحتوى.