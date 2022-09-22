وزير الإعلام السودانى يدعو لتعاون عربى مشترك فى مواجهة الكراهية والتنمر

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الثقافة والإعلام السودانى جراهام عبدالقادر، إلى تعزيز العمل الإعلامى العربى المشترك وفقاً لاستراتيجية موحدة لمواجهة أجواء عالمية تشهد انتشار التنمر والكراهية.





جاء ذلك فى كلمة لوزير الثقافة والإعلام السودانى، ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب باعتباره رئيس الدورة السابقة للمجلس.

وشدد عبد القادر، على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية وبلورة أهدافها والتوافق على ميثاق الشرف الإعلامى العربى، والدعوة لوحدة مصير هذه الأمة وتعزيز التعاون الإعلامى بين الدول العربية ودعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطينى من أجل إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

ونوه بضرورة التصدى لظاهرة التطرف ومواصلة خطة التحرك الإعلامى العربى بالخارج، وتطوير جهود التعاون العربى فى مجال البث الإذاعى والتليفزيونى خاصة البث الرياضى، وبناء المنصة الإعلامية لتصحيح صورة العالم العربى فى الخارج، وتعزيز مهارات الاستخدام النقدى لشبكة الإنترنت، كما نوه بأهمية البند الموجود على جدول الأعمال الخاص بوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كبريات الشركات العالمية الكبرى التى تسيطر على شبكة الإنترنت.

ودعا الوزير السودانى، الدول العربية إلى الاستثمار فى بلاده خاصة فى مجال الزراعة، قائلاً "إن السودان هو أرض الفرص الاستثمارية الواعدة زيفتح أبوابه للأشقاء العرب للاستثمار" مشيرا إلى ضرورة العمل لاستغلال الموارد الطبيعية بكل الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار فى مجال الزارعة.

وأشار إلى الإعلام السودانى يلعب دوراً مهماً فى إدارة التنوع فى البلاد، وتعزيز قيم الانتقال الديمقراطى فى السودان، منوها بدور وسائل الإعلام السودانية فى كثير من الأزمات كما بدا فى السيول التى شهدتها البلاد مؤخراً وأدت لخسائر فى الأرواح وخسائر مادية.

ووجه الشكر للدول التى وقفت مع السودان فى مواجهة أزمة السيول، منوها بدور الإعلام فى التحذير من الكارثة وتعريف الرأى العالم العربى بحجمها.