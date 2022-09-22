«العمل المجتمعى» و«تمكين المرأة».. ندوتان لـ القوى العاملة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية دورة تدريبية، حول حقوق المرأة وأساليب تمكينها وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى المجتمع بالتعاون مع مركز التدريب الإدارى بالمحافظة، بحضور 15 متدربة من المديريات والهيئات والديوان العام والاحياء التابعة للمحافظة.





وقال مدحت الغمراوى مدير المديرية فى تصريحات اليوم، إن الدورة التدريبية تأتى فى إطار بناء وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة فى ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة فى نشر الوعى.

وتضمنت الدورة محاضرات حول "تطور حقوق المرأة عربيا وعالميا"، و"أهمية المساواة بين الجنسين"، فضلا عن "أساليب تمكين المرأة وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية" ورأست المحاضرات: زاهيه السبخى مديرة إدارة المرأة والطفل وتكافؤ الفرص ورئيس الإدارة الفنية للوحدة.

وفى ختام الدورة سلم المركز برئاسة المهندسة إيمان الخولى الشهادات لأوائل الدورة التدريبية وهم: سحر رمضان حى المنتزة، يمنى حسن حى العجمى، اسماء عبد المعز حى شرق، وعدد من المتدربات لاجتيازهم الدورة بنجاح.

من جهة أخرى، تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية أيضا، بشان المشاركة فى ندوة توعية "العمل المجتمعى وبناء الإنسان لتحقيق أوجه التنمية المستدامة" والتى أقيمت بمركز النيل للإعلام بالأنفوشى، بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى، ورؤساء الأحياء والمحليات، والأجهزة التنفيذية المعنية، فى إطار دورها فى التواصل مع مؤسسات المجتمع ونشر التوعية بأنشطتها.

وأوضح مدحت الغمراوى فى تقريره، أنه تم خلال الندوة التعريف بدور القوى العاملة فى المجتمع وما تقدمه من خدمات مجانية لجميع فئات المجتمع فى مجالات مختلفة منها التدريب والتشغيل للشباب من الجنسين وأيضا ذوى القدرات الخاصة من خلال مراكز التدريب بالمحافظة وتوفير فرص عمل تساهم فى خفض معدلات البطالة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تقديم عرض جزء من الخدمات المقدمة للشباب من القوى العاملة من قبل مدير مركز المعلومات بالمديرية، فيما يخص أنشطة التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل، وعرض أماكن تواجد مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والمهن المتاحة بكل مركز وكذلك شروط الالتحاق بالدورات التدريبية.

وتطرق الغمراوى، إلى أهمية دور المديرية الفعال فى القضية السكانية ورفع الوعى المجتمعى بدورها بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وعرض المشكلات وآليات حلها وكيفية التعامل معها وإتاحة المعلومات ضمن مبادرة "معا نستطيع" بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بالمديرية، ومديرية الشباب والرياضة.