كرم جبر لوزراء الإعلام: مصر ستظل تدافع عن الأمة العربية وقضاياها واستقرارها

جدة - نرمين السيد - دعا الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى صياغة أفكار مختلفة لتطوير آليات التعاون الإعلامى العربى المشترك، ونقل وجهة النظر العربية للعالم الخارجى، وتصحيح الصورة الموجودة لدى الآخر عن العالم العربى، مع العمل على نشر وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر.





جاء ذلك فى كلمة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ألقاها اليوم الخميس بعد تسلمه رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من وزير الثقافة والإعلام السودانى الدكتور جرهام عبد القادر رئيس الدورة السابقة للمجلس.

وأعرب الأستاذ كرم جبر عن ترحيبه بـ وزراء الإعلام العرب والوفود المشاركة فى اجتماعات المجلس التى تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونقل تحياته للحضور، مشيرا إلى دعم الرئيس السيسى للتواصل بين الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها وحماية وحدة الصف العربى وضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها.

وأكد أن مصر ستظل تدافع عن الأمة العربية وقضاياها واستقرارها وفى مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية، وأردف قائلا "كلنا نتمنى أن يعقد هذا الاجتماع فى القدس الشريف عندما تعلن عاصمة لدولة فلسطين المستقلة".

وشدد على أن اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب تمثل نقلة نحو ترسيخ معالم منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية العربية.

وأشاد كرم جبر بالروح الطيبة بين الوزراء، التى تبشر بأن الإعلام العربى سوف يشهد مرحلة جديدة وعودة الروح له، معرباً عن تمنياته أن يستمر هذا النهج الإيجابى، مشيرا إلى تشابه التحديات فى المجال الإعلامى بين الدول العربية.

وأشار إلى أن الدول العربية تواجه تحديات وتهديدات فى ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة، منها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية ومالية.

وأوضح أن جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب يتضمن عدداً من القضايا المهمة فى مقدمتها القضية الفلسطينية ودور الإعلام فى مكافحة الإرهاب، ورصد تأثير الألعاب الإلكترونية التى تشجع العنف وموضوعات كثيرة مهمة أخرى.

وقال إن الإعلام قوة لا يستهان بها تساهم فى تنوير المجتمعات العربية وزيادة الوعى وحشد الجهود للدفاع عن مقدرات أوطاننا، مشيرا إلى أن الدول العربية لديها إعلاميون تفخر بها ويمثلون أهم أدوات القوى الناعمة العربية.