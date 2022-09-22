الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تنفى غلق محطة العتبة غداً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - نفت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، صحة غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث غدا الجمعة، وأنه لم يتم تحديد غلقها حتى الان وذلك ضمن الإستعدادات الخاصة بافتتاح 4 محطات جديدة بالخط.

وفى السياق أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25/9/2022 وبدءاً من الساعة العاشرة صباحاً سيتم إجراء الاختبارات الخاصة بأنظمة سحب الدخان بمحطات ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى -الكيت كات) من المرحلة الثالثة ( أ ) للخط الثالث للمترو وذلك ضمن الإستعدادات الخاصة بإفتتاحها للجمهور .

وناشدت هيئة الانفاق المواطنين وسكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق بتلك المحطات في أوقات إجراء الاختبارات .

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة "أ" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.