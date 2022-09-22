مفوضة الاتحاد الإفريقى تشيد بتحضيرات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، بـ"جوزيفا ساكو" مفوضة الاتحاد الإفريقى المعنية بموضوعات البيئة وتغير المناخ، وذلك فى إطار متابعة تحضيرات مفوضية الاتحاد الإفريقى؛ للمشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ.





وأشادت المفوضة "ساكو"، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، بالتحضيرات الجارية من قبل الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر المناخ نيابة عن القارة الإفريقية، والتى وصفتها بغير المسبوقة فى الإطار الإفريقى من حيث التفاعل مع كافة الأطراف وإبراز المحور الإفريقى فى النقاشات.

كما ثمنت التعاون الجارى مع البعثة المصرية فى أديس أبابا فى تنظيم سلسلة من الفعاليات الشهرية منذ قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة بعنوان Africa Climate Talks: Road to COP 27 لتسليط الضوء على أولويات القارة الإفريقية فى مؤتمر المناخ القادم، ولا سيما تلك المتعلقة بالتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلى إلى جانب موضوعات المناخ والسلم والأمن والانتقال العادل للطاقة.

كما استعرضت مفوضة الاتحاد الإفريقى خلال اللقاء ترتيبات المفوضية للمشاركة فى مؤتمر COP 27، فضلاً عن أجندة الفعاليات التى سيتم استضافتها فى الجناح الإفريقى بالمؤتمر، حيث ثمنت دعم الرئاسة المصرية لترتيبات مشاركة الاتحاد الأفريقى وأجهزته بما يعزز المشاركة الأفريقية فى المؤتمر، وأكدت أن القارة الأفريقية تعول على الرئاسة المصرية للمؤتمر للدفع بمصالح القارة.

من جانبه، استعرض المندوب الدائم المصرى آخر التحضيرات الجارية من قبل فريق الرئاسة المصرى لبناء توافق بين كافة الأطراف إزاء الموضوعات العالقة فى مفاوضات تغير المناخ، فضلاً عن اعتزام الرئاسة المصرية إطلاق عدد من المبادرات لإعطاء دفعة لتنفيذ تعهدات المناخ فيما يتعلق بقضايا التخفيف والتكيف فى مجالى المياه والزراعة والانتقال العادل للطاقة، مبرزاً تضمين كافة تلك المبادرات والأيام الموضوعية للمؤتمر للبعد الأفريقى.