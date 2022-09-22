مد التقديم لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى 24 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذلك فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ السبت الموافق 24 سبتمبر الجارى. وأوضح بيان صحفى، أن ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم وإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم. وتهيب الوزارة، بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق من هنا علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.

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