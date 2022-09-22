أشادوا بالإنجازات.. أصحاب الهمم يزورون القطار الكهربائى الخفيف LRT (صور)

جدة - نرمين السيد - فى إطار قيام وزارة النقل بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الضرورية لذوى الهمم فى المشروعات قومية عملاقة التى يتم تنفيذها فى مجال النقل الجماعى السككى بالجر الكهربائى وفقاً لنهج الدولة المصرية بأحقية وأهمية توفير كافة السبل والرعاية لذوى الهمم فى جميع المشروعات القومية فى مختلف المجالات.

وكان فى استقبالهم عدد من مسؤولى الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT وذلك فى جولة تعريفية للمشروع والتجهيزات الخاصة بذوى الهمم.

بدأت الزيارة بتفقد محطة عدلى منصور المركزية التبادلية والتى تعد مجمع نقل متكامل الخدمات يتم فيه تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، ثم استقلال القطار وصولاً لمحطة بدر وقد تم شرح مكونات المحطة وزيارة غرفة التحكم وأنظمة التشغيل الخاصة بالقطارات وإنتهاءاً بمحطة العاصمة الإدارية.

وعبر الجميع عن سعادتهم وفخرهم أثناء الجولة وأشادوا بما يتم من إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع.