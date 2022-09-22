الصحة: افتتاح وتطوير 10 مراكز للعلاج الطبيعى بـ6 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطوير وافتتاح 10 مراكز للعلاج الطبيعى بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات جنوب سيناء، والغردقة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والدقهلية، والوادى الجديد، خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن أعمال التطوير والافتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت قسمين للعلاج الطبيعى، أحدهما فى وحدة الرحمانية بمحافظة الإسكندرية، والآخر بمركز التأهيل الإجتماعى بحى توشكى بالطور بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعى بمستشفيات سفاجا المركزى بمحافظة البحر الأحمر، وأبو رديس المركزى بمحافظة جنوب سيناء، وبلاط المركزى بمحافظة الوادى الجديد، إضافةً إلى قسمين للعلاج الطبيعى أحدهما بالقسم الداخلى والآخر بالقسم الخارجى بمستشفى حميات الغردقة.

وقال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، إنه تم افتتاح وحدة العلاج الطبيعى فى مستشفى الجمهورية العام بمحافظة الإسكندرية لعلاج حالات إصابات الملاعب وإدخالها كخدمة جديدة لأول مرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى حرص الوزارة على تجهيز أقسام العلاج الطبيعى بوحدات الكلى بالمستشفيات، حيث تم افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بوحدة الكلى بمستشفى الغردقة العام، وتجهيز آخر بمستشفى شربين المركزى بمحافظة الدقهلية، لافتًا إلى تفعيل دور العلاج الطبيعى بوحدات الكلى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد.

وذكر «حسنين» أنه تم عقد ندوات وورش عمل للمترددين على مراكز صحة الأسرة بمحافظتى القاهرة، وبنى سويف، حول الأسباب والأعراض المسببة لخشونة الركبة وكيفية علاجها، وتشوهات العمود الفقرى، والاكتشاف المبكر للجنف وهو الانحناء الجانبى للعمود الفقرى عند الأطفال والكبار واستعراض أسبابه و كيفية علاجه.

ولفت إلى عقد دورات تدريبية لأعضاء الفريق الطبى بمحافظات الدقهلية، والإسكندرية، والوادى الجديد حول دور العلاج الطبيعى فى تأهيل المتعافين من فيروس كورونا، ودور العلاج الطبيعى أيضًا فى مشاكل العمود الفقرى والوجه والفكين، والعمود الفقرى وضعف الإبصار، وذلك حرصًا على استمرار العملية التعليمية ورفع كفاءة خريجى كليات العلاج الطبيعى للوصول إلى أفضل معدلات الأداء.

وذكر "حسنين" أنه تم المرور على مستشفيى حميات وصدر بنى سويف خلال شهر أغسطس، لمتابعة سير العمل ودور العلاج الطبيعى بالعناية ووحدات الغسيل الكلوى.