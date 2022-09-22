وزير القوى العاملة: المواطن يحتاج الآن أن يشعر بدور أكبر للوزارة

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة إلى العمل بروح الفريق الواحد من خلال خطة واضحة قائمة على المعلومات والبيانات الصحيحة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء فى تنفيذ خطة عمل منظمة، لخدمة سوق العمل فى الداخل الخارج وتوفير الدراسات والأبحاث والمعلومات الحقيقية والموثقة وتطوير "منظومة المعلومات".





وأكد الوزير، أن "الوزارة" تمتلك من الإمكانيات والقدرات والبشرية والإدارية ما يؤهلها للقيام بدور أكبر فى خدمة الوطن والمواطن وتقديم معلومات لمؤسسات الدولة بكل ما يخص بملف "القوى العاملة".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة مع وكلاء الوزارة، رؤساء الإدارات المركزية لمراجعة خطة عمل كل إدارة والعمل على دراسة الملفات التى تختص بها الوزارة.

وقال الوزير إن المواطن المصرى يحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى أن يشعر بدور وزارة القوى العاملة بشكل عملى، وبكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها فى التفاعل بشكل أكثر مع سوق العمل الداخلى والخارجى من خلال استراتيجية حقيقية تتوفر فيها المعلومات اللازمة خاصة فى ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش، والعمالة غير المنتظمة ومراكز التدريب الإدارى لتأهيل العاملين بمديريات القوى العاملة وغيرها من الملفات.

وتابع: وذلك تماشيا مع طموحات الدولة المصرية فى "الجمهورية الجديدة" وخطط "التحول الرقمى"، موضحا أن الوزارة حريصة على وجود "بنك معلومات" قوى يخدم مؤسسات الدولة بما تحتاجه من بيانات عن سوق العمل.

ودار حوار بين "الوزير" ووكلاء الوزارة بشأن تعامل وتواصل بين الإدارات المركزية والمديريات بالمحافظات، موجها بالمتابعة اليومية للتأكد من حصول المواطن على خدماته من "الوزارة" خاصة تقديم كافة الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة ومتابعة مدى مصداقية المنشآت التى تعلن عن توفير فرص عمل لديها.