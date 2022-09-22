على متنها 450 سائحا.. 22 رحلة بالون تحلق فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون -فى تصريح اليوم الخميس- أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، مشيرا إلى أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وأشار إلى أن الأقصر تعد أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال؛ لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، منها تعقيم البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات ملتزمة بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.