«بحوث الفلزات» ينظم ورشة حول دور الثروة المعدنية فى التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وتهدف الورشة لعقد لقاء مشترك بين باحثى المركز والمعنيين بالشركات العاملة فى مجال التعدين، لبحث فرص التصنيع المحلى لقطع الغيار المستخدمة فى معدات التعدين بمواقع تواجد الخامات بالمناجم، وكذلك معدات وأجهزة تركيز الخامات، وتناولت الورشة بحث التصنيع المحلى لقطع (طواحين – كسارات – نوافل الخامات ومصنفات)، وكذلك معدات وأجهزة تركيز ورفع جودة الخامات فى المصانع ذات الصلة، وسبل خلق فرص تعاون بين الشركات العاملة فى صناعات ( البويات – الورق – البلاستيك – الأسمدة).

واستعرضت الورشة 16 ورقة عمل بحثية، وعروضا لـ4 شركات تعدين تناولت خلالها الخامات والمعادن الصناعية المهمة، والطرق التقليدية والحيوية لعمليات رفع الجودة، وسبل إنتاج مواد ومنتجات ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى بحث إعادة التدوير للمخلفات الصلبة والسائلة لاستعادة الفلزات عالية القيمة والاستفادة منها فى صناعات أخرى، وكذلك المناقشة حول الخامات والمعادن الصناعية التى تدخل فى صناعات الفوسفات والمعادن (الباريت والحجر الجيرى والرمال البيضاء والكاولين)، والاستفادة من جبس الفوسفات كمنتج ثانوى من صناعة حامض الفوسفوريك.

ومن جانبه، أشار الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى حرص المركز على تحقيق التناغم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة، ونقل نتائج البحوث العلمية ومخرجاتها والخبرات المكتسبة إلى قطاع التعدين، مشيرا إلى أن الثروات المعدنية تعد الضلع الثالث فى بناء اقتصاديات الدول إلى جانب الزراعة والصناعة، وتشكل مصدرا من مصادر الدخل القومى لأى دولة، مؤكدا على تركيز المركز على تعظيم القيمة المضافة من إنتاج وتصنيع الخامات، والاستغلال الأمثل لها وتجنب الهدر، وإجراء البحوث والدراسات لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية، وتقليص التصدير للخامات بشكلها الابتدائى والاهتمام بالطاقة البشرية.

وأشار الدكتور خالد عبدالعال عميد معهد تكنولوجيا الخامات ومعالجتها ومنسق ورشة العمل، إلى أن الورشة شارك فيها أكثر 14 شركة وعدد من المسابك المصرية والشركات المختصة بمجال التعدين والصناعات التابعة له، وبحضور 120 مشارك من الجامعات المصرية والمراكز البحثية من بينها (كلية الهندسة جامعة الأزهر، كلية الهندسة جامعة أسيوط، وكلية العلوم جامعة حلوان، والمركز القومى للبحوث، والهيئة العامة للثروة المعدنية).

وأضاف أن الورشة تهدف إلى بحث سبل تقليل الفجوة بين البحث العلمى وصناعة التعدين فى مصر وخلق فرص التعاون بين الشركات العاملة فى الصناعات المختلفة كالبويات والورق والبلاستيك والأسمدة، بين شركات التعدين موردى الخامات من ناحية، وتطبيق التكنولوجيا المتاحة فى مجال رفع جودة ومعالجة الخامات المعدنية والجاهزة للتطبيق والتسويق المستوى الصناعى من ناحية آخرى.

وعلى هامش فعاليات الورشة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز بحوث وتطوير الفلزات وشركة عبر الخليج للتعدين وذلك بهدف الإستشارات العلمية ورفع جودة خامات الشركة على المستوى النصف صناعى.

ونتهت فعاليات الورشة للعديد من التوصيات ومنها:

1. وضع آلية للتعاون بين المسابك المصرية ومركز بحوث وتطوير الفلزات لتصنيع قطع الغيار الخاصة بمجال التعدين محليا بديلا عن استيرادها من الخارج، وذلك عن طريق تشكيل مجموعة عمل تضم المختصين من شركات التعدين فى مصر والمركز لحصر أنواع وعدد قطع الغيار المستهلكة والعمل على تصنيعها بالمسابك المصرية.

2. التعاون مع غرفة صناعة التعدين باتحاد الصناعات المصرية للحصول على قوائم الشركات الفاعلة فى مجال صناعة التعدين تمهيدا لبحث سبل التعاون المشترك معها.

3. دراسة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحيوية لرفع جودة الخامات المعدنية على المستوى النصف صناعى.

4. عمل دراسات سوق لموضوعات وتكنولوجيات إعادة تدوير ومعالجة المياه بأنواعها وذلك فى ضوء المشكلة المحلية لنقص المياه والتى فرضت نفسها فى الوقت الراهن.

5. مراجعة وتحديث قوائم قاعدة البيانات الخاصة بالتكنولوجيات والدراسات المهنية بهدف تسويقها.

6. الاهتمام بمنطقة شرق العوينات لاحتوائها على خام الماجنتيت لاستخدامه فى إنتاج المكورات.

7. دراسة إمكانية إنتاج الفوسفور الأصفر من خامات الفوسفات عالية السيليكا.

8. الاستعانة بالوسائل الحديثة مثل وسائل الاستشعار عن بعد لاستكشاف أماكن تواجد الخامات وتقدير الاحتياطيات، وتحديد تواجد الخامات فى باطن الأرض بجانب المناجم السطحية فى ظل التكلفة العالية لاستخراج من باطن الأرض.