وفاة زوجة طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية السيدة زينب المرشدي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول بإذن الله.

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