الرقابة الصحية: فحص منشآت البحيرة الأسبوع المقبل قبل دخولها التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن فرق العمل بالهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل فى النزول إلى جميع المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة للوقوف على مدى جاهزيتها لتطبيق متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة تمهيدا لدخولها منظومة التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر البحيرة الأول لجودة الرعاية الصحية والذى نظمته مديرية الصحة والسكان بمجمع القاعات بدمنهور تحت شعار "الجودة أسلوب حياة"، وبرعاية وزير الصحة والسكان، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار تأهيل المنشآت لرفع كفاءة خدماتها بما فى ذلك الوحدات والعيادات الشاملة بالتأمين الصحى والتى قطعت بالفعل مرحلة مهمة من التطوير والتحسين لخدماتها دون التقيد بالمراحل الخاصة بالمنظومة، مؤكدا أن المعايير الوطنية هى معايير وظيفية بالأساس ولا تفرض شروطا محددة للقياسات أو الشكل الخارجى ولا تشترط حداثة المنشأة أو رفاهية بناءها بل هى صالحة للتطبيق على جميع المستويات وتستهدف تحقيق جودة مخرجات الخدمة الصحية حيث تضع المريض كمحور أساسى تنتظم حوله جميع نظم العمل والإجراءات الخاصة بالخدمة، وهى متاحة بالمجان من خلال الموقع الالكترونى للهيئة.

وأعرب إسماعيل، عن سعادته بالخطوات الرائعة والمشاركة الإيجابية بالمؤتمر من جانب الحضور لافتا إلى أن الصحة فى مصر تمر بلحظة تحول فارقة تحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لتحقيق طفرة فى تحسين الخدمات الصحية وهى خطوة تصر القيادة السياسية على تحقيقها بأعلى المعايير العالمية لتحقيق هدف رئيسى وهو الوصول بالقطاع الصحى إلى أعلى معايير الجودة والسلامة وصفر أخطاء طبية.

وأوضح أن الجودة لا تأتى فجأة أو من فراغ بل هى مسئولية الجميع من خلال بناء متشابك العلاقات سواء من خلال نظم العمل أو البنية التكنولوجية أو قوة العمل المؤهلة، إلى جانب القيادة الواعية التى تنشر مبادئ الجودة حتى تحولها إلى ثقافة وقيم يعتنقها جميع العاملين بالمنشأة الصحية، مشيرا إلى أهمية أن يكون المريض فاعلا ومشاركا فى خطة علاجه وليس مفعولا به لإن اقتناعه هو السبيل الأوحد لتحقيق النتائج المرجوة قائلا: إذا كان قبول المريض للعلاج يساوى صفر، فذلك يعنى أن حاصل المعادلة كلها سيضرب فى صفر"

وفى ذات السياق، استعرض الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، معايير السلامة البيئية للمنشأة موضحا أن أمان المريض يبدأ بالتصميم الآمن المبنى على دليل علمى وتضمنه لبرامج مختلفة منها الوقاية من الحرائق والاخلاء الآمن "متطلبات الدفاع المدنى".. وهو برنامج للأمان العام للمنشأة يخضع للتقييم المستمر للمخاطر والإجراءات التصحيحية الاستباقية لضمان سلامة مقدمى ومتلقى الخدمات الصحية، وكيفية تأمين الأماكن ذات الخصوصية لضمان التعامل الآمن مع المواد الخطرة والأنابيب المضغوطة إلى جانب التخلص الآمن من النفايات الطبية مع وجود برنامج لضمان التشغيل الآمن وصيانة الأجهزة الطبية والمرافق المختلفة وعلى رأس الأولويات الغازات الطبية حتى تلبى احتياجات الطوارئ.

ومن جانبه، رحب الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المهنى، بوفد الهيئة وأشاد بتنظيم المؤتمر وما يستهدفه من إلقاء الضوء على أهمية تطبيق الجودة فى جميع الممارسات الطبية اليومية التى يتم تقديمها فى المنشآت الصحية، وبالحضور من مقدمى الخدمة الصحية من مختلف محافظات الجمهورية ومختلف المستشفيات الجامعية والعسكرية والشرطية وهيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، وكذا مشاركة أفضل خبراء الجودة الطبية فى مصر والعالم العربى الذين قد تم اختيارهم بعناية فائقة، لافتا إلى وجود قيادات وكوادر طبية لهم بصمات متميزة بالمحافظة.

أقيم المؤتمر برئاسة د. هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وشارك بالحضور د. محمود زيد، مدير عام المكتب الفنى بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود. راندا عبده، رئيس وحدة GIS بالهيئة، وفريق التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة.