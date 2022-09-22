نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأخضر مهيبر” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 22 سبتمبر في التعاملات البنكية بعد الزيادة الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث حول نتائج سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 22 سبتمبر ارتفاعاً طفيفاً خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل الدولار في مصر داخل البنك المركزي المصري نحو 19.39 جنيه مصري للشراء، 19.46 جنيه للبيع، وتشهد ارتفاعات سعر الدولار ارتفاعات هائلة مصاحبة في أسعار السلع والمنتجات والالكترونيات، وكل ما يتم استيراده من خارج جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 22 سبتمبر 2022

يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أعلي سعر لصرف الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 19.49 جنيه مصري، بإرتفاع نحو 5 قروش في بنكا “مصر إيران للتنمية”، “ومصرف أبو ظبي الإسلامي”، ووفقا لأخر تحديث في الأسعار لدى بعض البنوك العاملة في مصر، فأنه من المتوقع أن تشهد اسعار العملات في البنوك المصرية تغييراً جديداً، فيمكن ذكر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم والتي تكون كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.44 للشراء، 19.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.37 للشراء، 19.47 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصرف المتحد 19.46 للشراء، 19.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 19.39 للشراء، 19.47 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الزراعية 19.42 للشراء، 19.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.46 للشراء، 19.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني 19.37 للشراء، 19.47 للبيع

سعر الدولار في بنك البركة 19.35 للشراء، 19.45 للبيع.

سعر الدولار في بلوم 19.37 للشراء، 19.47 للبيع.

سعر الدولار في مصر 19.39 للشراء، 19.47 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 22 سبتمبر

وبالحديث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، ويذكر أن اليورو قد سجل في مصر داخل البنك المركزي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 نحو 19.2514 جنيه مصري للشراء 19.3349 جنيه للبيع، كما يذكر أنه قد وصل سعر الدولار في عدد من البنوك إلى زيادة طفيفة منها:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 19.44 للشراء، 19.47 للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 19.4 للشراء، و 19.47 للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد إلى 19.39 للشراء، 19.45 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية صباح اليوم إلى 19.41 جنيه للشراء، 19.47 جنيه للبيع.