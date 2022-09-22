جامعة الأزهر تتقلى طلبات التعديل من كلية لأخرى اليوم والجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 12:30 مساءً - تواصل جامعة الأزهر تلقى طلبات الطلاب الراغبيين فى التحويل من كليه لأخرى وقد فتح تعديل الجامعة الترشيح للذين يرغبون في التعديل من كليه لاخرى،عن مكتب التنسيق من يوم الخميس حتى غدا الجمعة الموافق ٢٣ سبتمبر

وقد اعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2022/2023 للشعبتين العلمى والأدبي بنين وبنات والشعبة الإسلامية.

حيث بلغ الحد الأدنى لكلية الطب البنات والبنين بالقاهرة ٦٢٥ بنسبة ٩٦ % وكلية الطب دمياط ٦٢٠ درجة بنسبة ٩٥ % وكلية الطب اسيوط ٦١٦ درجة بنسبة ٩٤ % .. مشيرا إلى أنه بلغ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان بالقاهرة ٦١٥ بنسبة ٩٤ % وكليات صيدلة القاهرة ٦٠٧ بنسبة ٩٣ % وقطاع كلية الهندسة بالقاهرة ٥٩١ بنسبة ٩٠ % وهندسة قنا ٥٨٤ بنسبة ٨٩ % .

وقال رئيس جامعة الأزهر إن الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة القسم الادبي بلغ ٣٧٣ درجة بنسبة ٥٩ % ، وكلية الإعلام نسبة ٨٠ % وكلية الشريعة والقانون ٤٥٠ درجة بنسبة ٧١ % فيما بلغ الحد الأدنى لكلية التربية الرياضية القاهرة ٤١٦ درجة وكلية أصول الدين بنسبة ٨٥ % .. موضحا أن معهد معاوني القضاء لكلية الشريعة والقانون بلغ ٣٧٤ درجة بنسبة ٥٩ % .

وأضاف رئيس جامعة الأزهر إن الحد الأدنى لكلية العلوم بالقسم العلمي بنين القاهرة بلغ نسبة ٨٢ % وكلية الهندسة الزراعية بنسبة ٨١ % وكلية اللغات والترجمة بنسبة ٦٢ % ، فيما بلغ الحد الأدنى لمعهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم ٥٦٦ درجة بنسبة ٨٧ %

وكلية الإعلام ٤٩٩درجة بنسبة ٩٦ %.

وأكد داود أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجه بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات القطاع الطبي ومساواة الحد الأدنى في القطاعين الطبي والهندسي بين البنين والبنات كما وجه بارتفاع الحد الأدنى بالقبول في كليات أصول الدين والشريعة واللغة العربية ، وذلك لرفع مستوى الطلاب في هذه الكليات لرفع عماد الأزهر الشريف .