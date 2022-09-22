قرارات جمهورية بشأن منحتين مع الولايات المتحدة وتخصيص أراضٍ للاستصلاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والاولايات المتحدة الأمريكية بشان الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول " أراضى" الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 204 لسنة 2022 بشان الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والاولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 410 لسنة 2022 بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.