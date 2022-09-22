الصحة: افتتاح وتطوير 10 مراكز للعلاج الطبيعي بـ6 محافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطوير وافتتاح 10 مراكز للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات جنوب سيناء، والغردقة، والبحر الأحمر، والأسكندرية، والدقهلية، والوادي الجديد، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أعمال التطوير والافتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت قسمان للعلاج الطبيعي، أحدهما في وحدة الرحمانية بمحافظة الإسكندرية، والآخر بمركز التأهيل الإجتماعي بحي توشكى بالطور بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف " عبدالغفار" أنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعي بمستشفيات سفاجا المركزي بمحافظة البحر الأحمر، وأبو رديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء، وبلاط المركزي بمحافظة الوادي الجديد، إضافةً إلى قسمين للعلاج الطبيعي أحدهما بالقسم الداخلي والآخر بالقسم الخارجي بمستشفى حميات الغردقة.

وقال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه تم افتتاح وحدة العلاج الطبيعي في مستشفى الجمهورية العام بمحافظة الإسكندرية لعلاج حالات إصابات الملاعب وإدخالها كخدمة جديدة لأول مرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى حرص الوزارة على تجهيز أقسام العلاج الطبيعي بوحدات الكلى بالمستشفيات، حيث تم افتتاح قسماً للعلاج الطبيعى بوحدة الكلى بمستشفى الغردقة العام، وتجهيز آخر بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية، لافتاً إلى تفعيل دور العلاج الطبيعي بوحدات الكلى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد.

وذكر «حسنين» أنه تم عقد ندوات وورش عمل للمترددين على مراكز صحة الأسرة بمحافظتي القاهرة، وبني سويف، حول الأسباب والأعراض المسببة لخشونة الركبة وكيفية علاجها، وتشوهات العمود الفقري، والإكتشاف المبكر للجنف وهو الإنحناء الجانبي للعمود الفقري عند الأطفال والكبار واستعراض أسبابه و كيفية علاجه.

ولفت إلى عقد دورات تدريبية لأعضاء الفريق الطبي بمحافظات الدقهلية، والإسكندرية، والوادى الجديد حول دور العلاج الطبيعي في تأهيل المتعافين من فيروس كورونا، و دور العلاج الطبيعي أيضاً في مشاكل العمود الفقري والوجه والفكين، والعمود الفقري وضعف الإبصار، وذلك حرصاً على استمرار العملية التعليمية ورفع كفاءة خريجي كليات العلاج الطبيعي للوصول الى أفضل معدلات الأداء.

وذكر "حسنين" أنه تم المرور علي مستشفيي حميات بني سويف وصدر بني سويف بمحافظة بني سويف، خلال شهر أغسطس، لمتابعة سير العمل ودور العلاج الطبيعي بالعناية ووحدات الغسيل الكلوي.