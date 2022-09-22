وزير الإنتاج الحربى: «909» أول شركة فى الشرق الأوسط تخصصت بمحركات الديزل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى)، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

فى بداية الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بالإطلاع على عرض تقديمى عن أنشطة "حلوان لمحركات الديزل" والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التى تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة.

كما قام الوزير بالإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تشارك بها الشركة وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخلياً وخارجياً والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث نظم التصنيع بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة فى تعزيز القيمة المضافة للصناعة وزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العملات الحرة.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن الشركة تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوى الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبى احتياجات المواطنين حيث تنتج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسى المحاور بأنواعها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة.

وأشار إلى أن "حلوان لمحركات الديزل" تشارك فى مختلف المعارض المحلية والدولية لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى وتقليل الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة من خلال صناعتها المحلية المتطورة، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحى وتبطين الترع فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، حقن جوانب السد العالى بالسيليكات، إنشاء عدد 90 محطة رفع للخلط الوسيط فى مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة).

وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال جولته التفقدية بخطوط إنتاج الشركة على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية مؤكداً أنهم هم رأس مال الشركة الحقيقى، وحرص على التحدث مع المهندسين والفنيين والعمال والإداريين من كافة الفئات الوظيفية بالشركة واستمع اليهم باهتمام شديد للتعرف على مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير خطوط الإنتاج ومناقشتهم فى إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الإنتاجية، وطالبهم بسرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع المشروعات ونهوها وتسليمها فى التوقيتات المحددة لذلك بالكفاءة والجودة المعروفة بها أعمال شركات ووحدات الإنتاج الحربى والمحافظة على ريادة الشركة بوصفها أول شركة صناعية متخصصة فى إنتاج محركات الديزل فى مصر والشرق الأوسط منذ ستينات القرن الماضى، كما أصدر توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.

بدوره نوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) تأسست عام 1960 وأُفتتحت عام 1963 لتصبح أول شركة صناعية لمحركات الديزل فى مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن الشركة مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية وتتميز بخطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً على حرص الوزارة لتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة.

وأشار "بكر" إلى الحرص على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربى لتلبية كافة احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية والاهتمام بفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار "بكر" أنه قد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى فى الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس عماد فوزى رئيس قطاعات المشروعات والمحاسب سمير سالم مستشار (أ) بالهيئة والمهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس قطاع التدبير المركزى والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.