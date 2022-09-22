منسق الأمم المتحدة: فرص كبيرة فى توسيع التعاون بملفات العدالة الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وذلك بحضور الأستاذة نيفين عثمان مستشار الوزير للطفولة المبكرة ورأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لبرامج الحماية الاجتماعية، والدكتورة منى أمين مستشار الوزارة للتعاون الدولى وبرنامج وعى والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى.





وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومكاتب وهيئات الأمم المتحدة المختلفة فى مصر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، وفقا لبيان صحفى، عن تقديرها للشراكة الوثيقة بين الوزارة والأمم المتحدة فى إطار رئاسة وزارة التضامن الاجتماعى لمجموعة العدالة الاجتماعية ضمن الإطار الوطنى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية " 2018-2022"، وذلك انطلاقاً من المهمة الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعى والتى ترتكز على الوفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وبصفة خاصة الأولى بالرعاية والحماية، وذلك على مدار المراحل العمرية المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل ومروراً بالطفولة المبكرة والأطفال فى مراحل التعليم، بالإضافة إلى إعداد المقبلين على الزواج ومراعاة تنمية كافة أفراد الأسرة وحماية وتمكين المرأة المصرية، وتقديم كافة أنواع الدمج لذوى الإعاقة وكبار المواطنين فى سن التقاعد.

وأكدت القباج على أهمية عقد اجتماعات دورية لمجموعة "الحماية الاجتماعية والاقتصادية للبشر والاستثمار فيهم" التابعة للمجموعات الفنية التى تنظمها وزارة التعاون الدولى مع كافة منظمات الأمم المتحدة منذ عام 2020.

وأفادت القباج أن الوزارة قامت بتدشين منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخطط لها فى ذلك المكون، مع وضع مؤشرات للتحقق لكل نتيجة مخطط تحقيقها فى الإطار الوطنى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية "2018-2022"، وذلك حرصاً من وزارة التضامن الاجتماعى على رصد تلك النتائج مصنفة بمجال الخدمة وبالفئة العمرية وبالقطاع الجغرافى مع الإشارة إلى المساهمة المالية المقدمة من الأمم المتحدة تحت ذلك المكون، ومع أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية الشريكة، وتم مناقشة حرص القيادة السياسية على إدراج المنهج الحقوقى ضمن سياسات الحكومة المصرية والعمل على تعزيز آليات الحوكمة والتحول الرقمى، وقد تجلى ذلك فى إنشاء هياكل إدارية مستحدثة بالوزارات المختلفة تتمثل فى الإدارة المركزية للتحول الرقمى، والإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأكدت القباج على اهتمام الوزارة بإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة وفئة المسنين ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة باعتبارهم من الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية التى تستهدفها الدولة المصرية، مشيرة إلى ضرورة تنسيق هيئات الأمم المتحدة مع الوزارة فى تنفيذ البحوث والدراسات لما لهذه المنظمات من خبرة فنية ومنهجية عمل متميزة فى هذا الشأن.

وقد تطرق الحوار أيضاً إلى أهمية إصدار وثائق إعلامية تساهم فى تعزيز معرفة المجتمعات المحلية بالموضوعات التى يتم العمل بها.

ومن جانبها أثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر على التعاون المُثمر بين الوزارة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، مؤكدة على أن الوزارة هى الجهة الوطنية صاحبة النصيب الأكبر من الملفات الفنية فى العدالة الاجتماعية للتعاون مع الأمم المتحدة فى مصر، مما ينعكس فى تنوع علاقات الوزارة مع المنظمات الدولية التى تهتم بالطفولة، وبالمرأة، وبالأسرة والسكان، وباللاجئين، وبالمتطوعين، وبالعائدين من الخارج، وبالعاملين وأصحاب المعاشات، كما تتعاون مع المنظمات التى تهتم بملفات العمل والزراعة والبرامج الإنمائية والمخدرات والجريمة وغيرها من الملفات التنموية.

وقد أشادت بما تقدمه الحكومة المصرية فى الوقت الحالى من زيادة أعداد الأسر الذين تم تغطيتهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المساعدات الاستثنائية فى ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن الحكومة تهتم أيضاً بالملف الاقتصادى سواء على المستوى القومى أو على المستوى المحلى.

وتم الاتفاق بين الطرفين أن يتم تنظيم لقاء تشاورى بين وزارة التضامن الاجتماعى والمنظمات الدولية الشريكة معها فى تنفيذ سياساتها وبرامجها، بهدف مناقشة محاور التعاون ورصد الإنجازات مع استعراض المنصة المستحدث تطويرها، والتعرف إن كان هناك أية تحديات إدارية أو فنية فى مسار تنفيذ النتائج المخطط لها فى إطار الأمم المتحدة الإنمائى لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون وتعظيم فرص إنجاز برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.