رائد المناخ: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق تنمية اقتصادية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حول تغير المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساهم بفاعلية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصديقة للبيئة فى إفريقيا.





جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة عن دور القطاع الخاص فى تنفيذ الحلول المناخية ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بحضور ديفيد ثورن، كبير مستشارى مبعوث الرئاسة الأمريكية للمناخ، والدكتور يعقوبو محمد بابا، المدير التنفيذى لمجلس الصحة البيئية فى نيجيريا، ودكتور أمين آدم، نائب وزير الطاقة فى غانا.

وقال محى الدين إنه على الرغم من أن إفريقيا تساهم بثلاثة بالمئة فقط من إجمالى الانبعاثات الكربونية العالمية إلا أن شعوب واقتصادات القارة تعانى من ظاهرة التغير المناخى أضعاف هذه النسبة.

وأضاف محى الدين أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إفريقيا، إذا لم تكن صديقة للبيئة فسوف تتزايد معاناة القارة من ظاهرة التغير المناخى، وسوف تستمر فى الإنفاق دون توقف للتعامل مع الآثار الناتجة عنها، قائلاً إن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب عملاً مشتركاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذا منظمات المجتمع المدنى، كما يتطلب إبراز فرص التمويل والاستثمار فى مسارات العمل المناخى وتطبيق التكنولوجيات الحديثة وتعزيز نظم البيانات بما يساعد على تحقيق أهداف المناخ.

وأكد أن التمويل العام يجب أن يلعب الدور الأكبر فيما يتعلق بمشروعات التكيف فضلاً عن تقليص مخاطر تمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها مما يشجع القطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من مشروعات التكيف.

وأشار محى الدين، إلى أنه إذا كانت إجراءات التكيف تحتاج لاهتمام أكبر من التمويل العام فإنها تحتاج كذلك لمشاركة أوسع من القطاع الخاص، حيث أوضح تقرير المركز العالمى للتكيف أن مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات التكيف فى أفريقيا لا تتعدى ثلاثة بالمئة من إجمالى حجم التمويل المخصص للعمل المناخى.

كما لفت رائد المناخ إلى وجود اعتقاد خاطئ بأن إجراءات التخفيف تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بينما ينحسر أثر إجراءات التكيف على المستويات المحلية فحسب، موضحاً أن عدم تنفيذ مشروعات التكيف سيكون له عواقب وخيمة على المجتمعات المختلفة وسيزيد من التوترات حول العالم وسيؤدى إلى تزايد أعداد اللاجئين.

ونوه محى الدين إلى أهمية مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف واللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ والتى نتج عن أربعة منها حتى الآن أكثر من 70 مشروعاً تمثل نتاج مباحثات بين ممثلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يجعل منها فرصاً واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.