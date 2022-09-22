التحالف الوطنى يصل الأقصر.. مشروعات لدعم ذوى الهمم ومرضى الجزام

جدة - نرمين السيد - زار أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، محافظة الأقصر، وذلك بمشاركة كلاً من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى، فى أول استجابة من المجتمع المدنى لنقل الحوار الوطنى لمختلف محافظات الجمهورية والتفاعل مع المواطنين.





وأثمرت هذه الزيارة عن إعلان جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى إطلاق مبادرة خاصة بذوى الهمم تتمثل فى توفير مشروعات مختلفة لدعم جميع المواطنين من ذوى الهمم من مواطنى محافظة الأقصر فى سابقة هى الأولى من نوعها للقضاء على البطالة داخل نطاق محافظة بأكملها.

كما أطلق بنك الطعام المصرى عضو التحالف مبادرة لتقديم دعم شامل لمرضى الجزام من أهالى محافظة الأقصر بالإضافة إلى توفير دعم غذائي متكامل لأسرهم وذويهم.

كما اجتمع أعضاء التحالف الوطنى مع المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر؛ لبحث سبل المساهمة الفعالة فى خطة التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضم المزيد من المواطنين الأكثر استحقاقاً فى محافظة الأقصر.

وسعيًا لتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين وضمان عدالة التوزيع بين المواطنين عقد أعضاء التحالف لقاء موسع اجتمع أعضاء التحالف مع وكيل وزارة التضامن بالمحافظة ورئيس الإتحاد الإقليمى وممثلى 40 جمعية أهلية بالإضافة إلى حضور عدد من المتطوعين الشباب، حيث تناول اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا الهامة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، تم الاتفاق على إثرها على التنسيق الكامل بين الجمعيات المركزية للتحالف والجمعيات القاعدية.

كما ضمت الزيارة تفقد أعضاء التحالف الوطنى لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان والتى تعد أكبر صرح طبى فى صعيد مصر، حيث تخدم مايقرب من 15 مليون نسمة بـ 6 محافظات هم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، كما تتنوع الخدمات المُقدمة ما بين إجراء عمليات جراحية وجلسات علاج كيماوى وإشعاعى و تحاليل وإشاعات وخدمات بنك الدم ومعامل الباثولوجى و توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة.

يُذكر ان التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).