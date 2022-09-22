«معلومات الوزراء» يرصد أسباب كارثة فيضانات باكستان

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو يستعرض أسباب تعرض باكستان إلى موجة من الفيضانات غير المسبوقة، أسفرت عن مقتل وتشريد الآلاف، وتدمير نصف محاصيل البلاد.





وتطرق الفيديو، إلى خطورة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وما قد ينتج عنها من تزايد معدلات التبخر بمستويات غير طبيعية، بما يجعل مواسم الأمطار أكثر عنفًا، وهو السيناريو الذى تجسد على الأراضى الباكستانية، التى شهدت موجات حرارة قاسية فى مارس الماضى، نتج عنها هطول الأمطار بمستويات قياسية مع هبوب الرياح الموسمية فى يونيو وحتى سبتمبر الجارى، وتسببت فى حدوث فيضانات عارمة مع ذوبان القمم الجليدية بجبال الهيمالايا شمالى البلاد.

واستعرض الفيديو، حجم الدمار الذى لحق بالأراضى الزراعية بباكستان، التى تشتهر بزراعات القطن والخضروات، بجانب الكوارث الإنسانية التى لحقت بالمنازل والطرق ومنشآت البنية التحتية، بعد أن أصبح أكثر من ثلث أراضى البلاد غارقًا تحت المياه، وما استتبعه من تزايد المساعدات الدولية لإنقاذ المنكوبين هناك.

وتضمن الفيديو، الإشارة إلى تأثير الانبعاثات الكربونية العالمية على باكستان، التى تساهم بأقل من 1% من انبعاثات الكربون فى الهواء، ورغم ذلك، فإنها شهدت أعنف موجة عالمية من الفيضانات، لم تواجهها الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وهى المسؤولة عن 13% من الانبعاثات الكربونية عالميًا، وذلك بسبب تأخر باكستان فى تنفيذ مشروعات لإحداث التكيّف المطلوب مع تغيرات المناخ، رغم موقعها الجغرافى الذى يضم أكبر تجمع للأنهار الجليدية خارج منطقة القطبين.