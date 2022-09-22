نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الدواجن اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في البورصة للمستهلكين والتجار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم تقرير اسعار الدواجن اليوم الخميس 22 سبتمبر في بورصة الدواجن، ونعرض لكم في هذا التقرير الوافي جميع أسعار الدواجن في الأسواق، ويتم عرض هذه الأسعار وفقاً للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن اليوم والمتغيرات الطارئة على الاقتصاد المحلي، ذلك بالإضافة إلى عرض تقرير بعرض أسعار مفصل ويضم الآتي (أسعار بورصة البيض – أسعار بورصة البط – أسعار بورصة الرومي – أسعار بورصة السمان).

اسعار الدواجن اليوم 22 سبتمبر

وتختلف اسعار الدواجن اليوم في سعر التنفيذ وبشكل طفيف جداً من بورصة إلى أخرى، ونعرض لكم من خلال موضوعنا سعر الدواجن اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في جمهورية مصر العربية، وفقاً لتحديث الأسعار الصادر عن بورصة دواجن مصر، وبورصة الدواجن العمومية.

وتضم قائمة الأسعار الصادر اليوم الخميس 22 سبتمبر، كتاكيت وسعر كيلو الفراخ، باختلاف انواعها (ساو – ابيض – بلدي)، ويوضح التقرير أيضاً أسعار الكتاكيت والفروج الصغير من (البط – السمان – الرومي).

كما يشمل التقرير أسعار بورصة البيض والتي تضم أسعار (البيض الأحمر – البيض الأبيض – البيض البلدي)، وسيكون التقرير المقدم إليكم عبر موقعنا وافي لجميع التفاصيل الخاصة باسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

وتشمل اسعار الدواجن اليوم جميع اسعار الفراخ والكتاكيت والبط والسمان والبيض الاحمر والبلدي والابيض، وذلك عن التحديث الجديد للأسعار الصادرة عن بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 وجاءت كالآتي:

اسعار الدواجن