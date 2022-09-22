انتهاء فصل الصيف فلكيا اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس، إن مصر ودول النصف الشمالى من الكرة الأرضية سيشهدون غدا ذروة الاعتدال الخريفى فى الساعة الساعة الثالثة و4 دقائق صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وطوله سيكون حوالى 89 يوما و20 ساعة و54 دقيقة حتى الانقلاب الشتوى فى 21 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الشمس ستكون على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

من جانبه، أشار المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إلى أن السبب فى حدوث الاعتدال الخريفى يرجع لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض فى وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وأوضح أن الشمس ستشرق يوم الاعتدال غدا من نقطة الشرق الأصلية وتغرب فى نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب فى كل أنحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبا" متساوى بطول 12 ساعة.

وذكر أن الدخول فى فصل الخريف لا يعنى بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير فى الطقس سيحدُث بشكل تدريجى خلال الأسابيع المقبلة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار، كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار فى العديد من الدول العربيّة، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوى بما فى ذلك فى شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فرص تساقط الأمطار الرعديّة فى منطقة الخليج العربى.