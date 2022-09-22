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جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك على مدار اليوم بالكامل منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهاية التشغيل الساعة الثانية عشر منتصف الليل وذلك؛ للانتهاء من عمل الاختبارات الانتهائية بالمحطة وتجهيزها للتشغيل بالاتجاهين صباح يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 كالمعتاد.
وأوضحت الشركة فى بيانها أنه سيتم العمل منذ بداية التشغيل من محطة عدلى منصور لتصبح محطة باب الشعرية هى المحطة الانتهائية للخط الثالث والعودة إلى محطات اتجاه عدلى منصور، غدا الجمعة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مترو الأنفاق: غلق محطة العتبة غدا (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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