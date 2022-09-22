عاجل.. مترو الأنفاق: غلق محطة العتبة غدا (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك على مدار اليوم بالكامل منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهاية التشغيل الساعة الثانية عشر منتصف الليل وذلك؛ للانتهاء من عمل الاختبارات الانتهائية بالمحطة وتجهيزها للتشغيل بالاتجاهين صباح يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 كالمعتاد.

وأوضحت الشركة فى بيانها أنه سيتم العمل منذ بداية التشغيل من محطة عدلى منصور لتصبح محطة باب الشعرية هى المحطة الانتهائية للخط الثالث والعودة إلى محطات اتجاه عدلى منصور، غدا الجمعة فقط.