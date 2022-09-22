انت الان تتابع خبر الإسكان تعلن عن طرح شقق بالتقسط بفائدة 3% فقط .. الحق احجز بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم فتح باب الحجز أمام الراغبين محدودي متوسطي الدخل في الحجز بالإعلان السادس عشر بشقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مشروع سكن لكل المصريين بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر 2022.وأوضحت الوزارة أن سوف يتم فتح الباب أولاً أمام المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن الحجز لكافة المواطنين بداية من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، على وحدات سكنية كاملة التشطيب في إطار مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

وأشارت أن شقق الإسكان الاجتماعي سوف تكون ضمن نظام التسليم الفوري في عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية.