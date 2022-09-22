انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022: الجو هيولع نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة اليوم الخميس الموفق 22 سبتمبر الجاري، على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية، موضحة أن نسب زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 2: 3 درجات.وأشارت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يكون من شمال البلاد حتي شمال الصعيد خلال ساعات الصباح، حيث سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب في ساعات المنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.