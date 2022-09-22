انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن قرار “الاستعدادات المكثفة” الموجه إلي كافة أصحاب المعاشات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت غرف العمليات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استعدادها الكامل لمتابعة سير صرف معاشات شهر أكتوبر المقبل التي سوف تبدأ يوم السبت الموافق الأول من الشهر الجديد.وأكدت هيئة التأمينات أن هناك استعدادات مكثفة في جميع منافذ الصرف لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية لهم والتي تفوق أكثر من 20 مليار جنيها مصرياً يتم صرفها عن طريق الخزانة العامة للدولة.

ومن المقرر أن يتم البدء في الصرف بالشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي يبلغ قوامها 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً على أقل من 100 جنية على أن تستمر عملية الصرف لهم على مدار يومين ثم يتم بعد ذلك الصرف للشريحتين التاليتين.