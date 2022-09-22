انت الان تتابع خبر لمدة ساعتين فقط – قطع الكهرباء عن أكثر من 10 مناطق بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة القليوبية، بيان هام اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرون سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة كهرباء القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة ساعتين فقط بداية الساعة السادس صباحا حتى الثامنة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة على خط الجهد العالى مغذي الرجالات لشد وصلات.

وحددت شركة القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق في مدينة كفر وهي هى جزء من المدينة، و قرية الزمرونية ، ومستشفي كفر شكر ،و كفر عبد السيد نورا ، و كفر رجب ،و المنشاة الكبري ، و المنشأة الصغري وعزبة عليه هانم ، و كفر علي شرف الدين، و كفر منصور ، وكفر عامر و رضوان.