انت الان تتابع خبر مفيش حد مرتاح.. أبو هشيمة يكشف تفاصيل حول حياته الشخصية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالكشف عن كل التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية، وقال “تعليمي كان عادي ودخلت مدارس وجامعة حكومية”، وهي من أبرز الأشياء التي تحدث عنها في الساعات الأخيرة الماضية.

وتحدث أحمد أبو هشيمة في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “بفكر كتير طوال الـ 24 ساعة في اليوم ومش بنام كويس خالص، عندي مسؤوليات كثيرة جداً خايف أقصر فيها، مش بنام كويس ربنا ما يوري حد اللي انا فيه”.

واستكمل أبو هشيمة قائلاً “الشباب المصري هو شباب واع وهو الكنز الحقيقي لمصر ويجب أن يجتهد ويتعب في حياته ويكون لديه انتماء لوطنه، أتمنى تحقيق النجاح لكل الشباب في حياتهم، وأنا بمثل شباب كثيرين جداً”.