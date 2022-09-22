محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت فى طلبات تقنين أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة، وفقا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وذكرت محافظة مطروح -فى بيان اليوم- أن قرارات لجنة البت لطلبات التقنين للمبانى والأراضى تضمنت 188 طلبا لتقنين المبانى بمراكز مرسى مطروح والعلمين والحمام والنجيلة وبرانى و53 طلب تقنين لأراضى زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين إضافة إلى بحث 65 تظلما مقدما من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم. وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضى لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى لأهالى المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة والعمل على تذليل أية عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضى بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.

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