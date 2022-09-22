أتربة ورياح ورطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الهيئة، يتراوح الارتفاع ما بين 2: 3 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.
وعن درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26.
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