انت الان تتابع خبر رسائل الرئيس السيسي حول تغير المناخ.. في كلمته التحدي الأخطر أمام كوكبنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء مساء أمس الأربعاء كلمة أمام الاجتماع المغلق أمام كل رؤساء الدول والحكومات والتي دارت حول تغير المناخ، وهي من أبرز الأشياء التي تهتم بها كل الدول حالياً.

رسائل الرئيس السيسي حول تغير المناخ أمام الرؤساءوتحدث الرئيس السيسي قائلاً “إنه كان يتطلَّع إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلَّا أنَّ ظروف طارئة حالت دون تمكنه من ذلك”، ونقدم لكم الرسائل التي تحدث عنها ومنها ما يلي: