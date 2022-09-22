قوافل «الصحة» تقدم خدماتها بالمجان لـ108 آلاف مواطن خلال أول سبتمبر

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى إجراء 17 ألفا و558 تحاليل معملية وأشعة، وعقد 20 ألفا و613 ندوة تثقيفية، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1074 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 7 آلاف و480 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و442 مواطنًا بأسيوط، و3 آلاف و457 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و2012 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و2206 مواطنين بالأقصر، و817 مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و386 مواطناً بالبحيرة، و4 آلاف و685 مواطنًا بالجيزة، و3 آلاف و633 مواطناً بالدقهلية، و453 مواطناً بالسويس، و7 آلاف و588 مواطناً بالشرقية، و7 آلاف و807 مواطنين بالغربية، و5 آلاف و886 مواطناً بالفيوم.

ولفتت إلى أنه جرى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ9 آلاف و550 مواطناً بالقاهرة، و2460 مواطنًا بالقليوبية، و5 آلاف و39 مواطنًا بالمنوفية، و6 آلاف و944مواطنًا بالمنيا، و1869 مواطناً بالوادى الجديد، و6 آلاف و393 مواطناً ببنى سويف، و1040 مواطنًا بجنوب سيناء، و5آلاف و148 مواطناً بدمياط، و5 آلاف و96 مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و323 مواطناً بقنا، و2996 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 1352 مواطناً بمطروح.