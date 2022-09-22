لقاء الرئيس السيسى بوزراء الإعلام العرب يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الكلمـة أمـانـة ومسؤولـيــة، الرئيس: مصر مؤمنة بالدور الاستراتيجى للإعلام فى مساندة جهود التنمية والاستقرار".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجى للإعلام فى مساندة جهود الدول؛ لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعى العام لدى الشعوب، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب.

وأشار الرئيس خلال اللقاء إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التى تواجه العالم العربى، الأمر الذى يستدعى قيام الإعلام العربى بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات، وأن يتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعى ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعى والصحيح للعقل الجمعى والوجدان العربى، مشددا على أن الكلمة من الإعلام هى أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب.

وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذى تتعرض له مختلف الشعوب العربية، شدد الرئيس السيسى، على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هى البناء والتعمير والسلام والتنمية، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسى والمعنوى للشعوب، فى إطار مجال حضارى آمن.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "شكرى خلال اجتماع مع ماكرون: مصر تكثف مساعيها للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة".

واصل وزير الخارجية سامح شكرى نشاطه المكثف فى نيويورك، حيث شارك ممثلاً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عشاء العمل الذى دعا إليه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمجموعة من قادة الدول، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية المُلحة وذات الأولوية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكرى شارك فى هذه القمة المخصصة لعدد محدود من القادة، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بادرة استثنائية لكونه وزير الخارجية الوحيد المشارك، تكريماً للرئيس السيسى من الرئيس الفرنسى ولمكانته الخاصة لديه، وذلك لاستعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التى أثرت سلبياً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية فى مناطق كثيرة من العالم، لا سيما الدول النامية.



وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "وزير الإعلام اللبنانى خلال زيارته لـ «الأهرام»: مصر سند للبنان فى تخطى الأزمات".

أكد زياد المكارى، وزير الإعلام اللبنانى، أن مصر داعمة للبنان ومساندة له فى تخطى أزماته المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى لم يتوان أو يتأخر عن اللبنانيين والوقوف إلى جانبهم.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له مؤسسة الأهرام، والتى أعرب خلالها عن سعادته بالتواجد داخلها باعتبارها صرحا صحفيا عربيا كبيرا، مثمنا المجهودات الإدارية والمهنية القائمة عليه، والتى جعلته يستمر بهذه القوة منذ تأسيسه على يد اللبنانيين الأخوين تكلا، ومتمنيا نقل هذه التجربة الناجحة إلى الصحف اللبنانية التى تهددها الأزمة الاقتصادية بالإغلاق. وأوضح المكارى أنه سيطرح خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب اختيار بيروت لتكون عاصمة للإعلام العربى للعام المقبل، وكشف النقاب عن أن الشهرين المقبلين يمثلان عنق الزجاجة بالنسبة للبنان.

وقالت صحيفة الاخبار تحت عنوان "الرئيس يتابع مع تاج الدين مستجدات مبادرات الصحة والرعاية الطبية .. السيسى: تعزيز تصنيع المقامات محليا لضمان استمرارية توافرها".

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اجتماعا مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية»

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة فى قطاع الصحة والرعاية الطبية، حيث وجه الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

واطلع الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام، وتأثيرها على الوضع فى مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد، واستراتيجية التعامل مع الحالات التى يمكن أن تكتشف من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائى لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر فى رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام، وأن معظم الحالات التى يتم تشخيصها تعانى من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

وقالت صحيفة الاخبار تحت عنوان "انطلاق الدورة 17 لوزراء الإعلام العرب اليوم فى القاهرة برئاسة مصر.. كرم جبر: الاتفاق على ضوابط موحدة للتعامل مع «السوشيال ميديا»"

تنطلق اليوم أعمال الدورة «52» لمجلس وزراء الإعلام العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئاسـة الـكـاتـب الـصـحـفـى كـرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام، ومشاركة عدد كبير من وزراء الإعلام من الدول العربية أو من يمثلونهم.

وقد عقدت أعمال الدورة «15» للمكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب أمس برئاسة العراق، تحضيراً لـدورة المجلس الوزارى اليوم، ويضم المكتب التنفيذى فى عضويته مصر بصفتها البلد المضيف لأعمال الدورة 52 لوزراء الإعـلام، والـسـعـوديـة، والجـزائـر، وتـونـس، وجـزر الـقـمـر، والـكـويـت، ولبنان، والعراق، واليمن.. ورحب الكاتب الصحفى كرم جبر خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذى، بالحضور وتوجه بخالص عـبـارات الـشـكـر لـوزراء الإعـلام ورؤسـاء الـوفـود، مؤكداً أنهم فى بلدهم الثانى مصر ..

وقالت صحيفة الاخبار تحت عنوان "رئيس «الأعلى للإعلام»: توجيهات الرئيس بمد جسور التعاون مع الأشقاء العرب"

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن العراق بدأ يستعيد عافيته بعد إعادة الاستقرار بما يشير إلـى عـودتـه الـقـويـة فى محيط دول المنطقة، مضيفا أن العلاقات المصرية العراقية أزلية وممتدة على مدار التاريخ.

جاء ذلك خلال لقائه محمد الأسدى مع رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زامل مدير دائرة التنظيم الإعلامى بالعراق.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائى فى مجال الإعلام، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون فى مجالات تبادل الخبرات والتدريب والإنتاج الإعلامى المشترك.

وأضاف كرم جبر أن هناك تنسيقا كبيرا بين البلدين فى كافة المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائدى البلدين، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العراق أولوية فى كل شيء، كذلك توجيهاته بمد جسور التعاون والتواصل مع الدول العربية الشقيقة.

وقالت صحيفة الاخبار تحت عنوان "برقية للرئيس السيسى من مؤتمر العمل العربى"

بعث مؤتمر العمل العربى الذى انتهت فعالياته أمس بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة «حكومات وأصحاب أعمال وعمال «من 21 دولة عربية برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته الكريمة للدورة 48 لمؤتمر العمل العربية بمشاركة وفد مصر برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة الذى ألقى كلمة الرئيس فى الجلسة الافتتاحية.

جاء فى البرقية: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.. يشرفنا أن ترفع لفخامتكم، باسم الوفود المشاركة، أسمى آيات الاعتزاز والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتثمن عالياً كلمتكم التى أعربتم خلالها على ان مصر ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية، وانكم حريصون على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.

وقالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "وزير الإعلام الفلسطينى فى زيارة لـ «الأخبار» ابو ردينة: الرئيس السيسى أنقذ المنطقة من الانهيار"

زار نبيل أبو ردينة نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى ووزير الإعلام، والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ، الأخبار، حيث أجرى مناقشات مع الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس التحرير تضمنت مشاكل وهـمـوم الإعـلام والـحـيـاز الإعلام الغربى ضد القضية الفلسطينية.

وثمن أبو ردينة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلام وتقديره لدورة المحورى فى تشكيل الوعى المجتمعى فى العالم العربى مقتبسا من حديث الرئيس السيسى تأكيده على أن «التهديدات والتحديات» التى يواجهها العالم العربى مشتركة.

ورأى أبو ردينة أن الرئيس السيسى أنقذ المنطقة من الانهيار والمزيد من التفكك وأشار إلى حرص الرئيس السيسى على اللقاء مع وزراء الإعلام العرب طوال أكثر من ساعتين ونصف، حيث طرح رؤياه حول دور الإعلام فى معركة الحفاظ على هوية الدولة الوطنية ومواجهة الإرهاب والتطرف وتبنى تطوير الخطاب الدينى.

وأشار أبو ردينة إلى أهمية مصر ودورها المحورى فى العالم العربى.. وأشاد وزير الإعلام الفلسطينى بدور "أخبار اليوم" التاريخى فى مساندة القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، انتقد ميرى تخلى الإعلام الغربى عن الحيادية فيما يتعلق بقضايا المنطقة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، كما أكد ميرى، باعتباره الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، على مواصلة دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وقدم ميرى درع الأخـبـار لوزير الإعـلام الفلسطينى الذى قام أيضا بجولة فى صالة تحرير الأخبار، حضر اللقاء أسامة عجاج مدير تحرير الأخبار وناجى الناجى المستشار الإعلامى لسفارة فلسطين بالقاهرة.. وأهدى عجاج صورا تاريخية للضيف الفلسطينى تضمنت صورا نادرة للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات من بينها زيارته لمؤسسة أخبار اليوم فى فبراير 1986.

وقالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "اضطراب أسواق العالم بعد إعلان روسيا التعبئة الجزئية .. أسعار النفط تقفز 3%.. والدولار يصل لأعلى مستوياته فى عقدين.. والأسهم الأوروبية تتراجع"

فجر إعلان روسيا التعبئة الجزئية للقوات المسلحة موجة اضـطـراب شـديـد فـى الأسـواق العالمية، فارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3٪، وقفز الدولار لأعلى مستوياته منذ عامين وتراجعت أسعار الأسهم الأوروبية. وصعد خام برنت إلى 93,24 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86,60 دولار للبرميل، فور قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باعلان التعبئة الجزئية، فيما قفز الدولار لأعلى مستوى له فى عقدين، كما تراجع الروبل الروسى 1% إلى 61.2 مقابل الدولار.

وتراجعت الأسهم الأوروبية خـلال تـعـامــلات أمس، حيث انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.41% عند 401 نقطة، كما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطانى بنسبة ۲۲, ٪۰ إلى 7177 نقطة.

وأمر بوتين، أمس، بأول تعبئة للجيش الروسى منذ الحرب العالمية الثانية، وساند استفتاءات قد تفضـى لـضـم مـسـاحـات شاسعة من أوكرانيا إلى روسيا وأنذر الغرب بأنه لم يكن يخادع عندما قال إنه مستعد للجوء إلى الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان "الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. مدبولى: منظومة الملكية الفكرية ستدفع عجلة الاقتصاد وتحقق التنمية المستدامة"

أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أمس، فى احتفالية أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلى البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية، وقال مدبولى إن إطلاق هذه الاستراتيجية بعد الخطوة الأولى من نوعها فى مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، وإدراكا لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030».

وحرص مدبولى على زيارة عدد من أجنحة مـعـرض مـصـر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، حيث زار عددا من أجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات، وكذا عدد من المعروضات التى تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة فى عدة مجالات، فى مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "خلال الاجتماع مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.. الملا: قمة المناخ نافذة لعرض مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية"

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لتنسيق الجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز فى يوم خفض الانبعاثات الكربونية الذى سيتم تنظيمه فى قمة المناخ العالمية Cop27 التى تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

شـارك فـى الاجـتـمـاع رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة السيدة سيلفيا ميناسا ورؤساء وممثلى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر وضمت بكتل وهنى ويل وشلمبرجيروبيكرهيوز وابـاتـشـى وشـيـفـرون واكـسـون موبيل، وشركة طاقة عربية، بحضور وكيلى وزارة البترول للمشروعات والمكتب الفنى ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء.

واكد المهندس طارق الملا أن مصر أول دولة تعمل على اتاحة الفرصة لصناعة البترول والـغـاز وشركاتها العالمية فى مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئى وخفض الانبعاثات من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات، واضاف ان المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على أن هناك جهودا فعلية يتم بذلها على ارض الواقع من شركات البترول والغاز لمواكبة التوجهات العالمية لتحقيق الاسـتـدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة ، وأن صناعة البترول والغاز تستثمر فى تطبيق التكنولوجيات الحديثة التى تحقق هـذا الـهـدف وتعكس التزامها بالمسؤولية البيئية بما يعد رسالة مهمة على مساعيها الصادقة فى هذا الشأن.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "مدبولى.. فى اجتماع مجلس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى.. من أجل خارطة طريق التعامل مع مختلف التحديات.. أول مجمع صناعى للأعلاف بالشرق الأوسط بالتكنولوجيا الألمانية"

اسـتـعـرض مـصـطـفـى مـدبـولـى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس بالعاصمة الإداريـة الـجـديـدة ترتيبات عقد المؤتمر الاقتصادى الـذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الدولة تستهدف من المؤتمر، الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، للتوصل إلـى خـارطـة طـريـق على الصعيد الاقـتـصـادى والـخـروج بتوصيات فعالة للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، مشيراً إلى أنه يتم حاليا عقد عدة اجتماعات للتوصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر.

ووافق مجلس الوزراء على إقامة أول مجمع صناعى لإنتاج الأعلاف فى إفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، بـاسـم «سـى إف سـى» بالمنطقة الصناعية فى قنا.. ويستهدف نسبة تصدير 80% ونسبة مكون محلى 75%، ويوفر 2500 فرصة عمل.. ويستهدف دعـم سـيـاسـات الـدولـة فـى تنمية محافظات الصعيد، وتعزيز صناعة الأعـلاف التى تعد من أهـم القطاعات الإستراتيجية فى مصر.