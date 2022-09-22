وزير الخارجية يلتقى نظيره الصربى ويناقشان تداعيات الأزمة الأوكرانية 

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على زيارة رئيس الجمهورية إلى صربيا فى يوليو الماضى.





ويأتى ذلك استمراراً للقاءات وزير الخارجية سامح شكرى، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا مختلف ملفات التعاون المشترك فى العديد من المجالات، وخاصة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما فى ظل ترفيع اللجنة الاقتصادية المشتركة على مستوى وزيرى الخارجية، والتطلع لعقد اجتماع الدورة 19 للجنة بالقاهرة، فضلاً عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك ومنتدى الأعمال المصرى الصربى على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى صربيا، والتطلع لعقد الاجتماع الثانى للمجلس والمنتدى على هامش الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد أيضاً نقاشاً حول الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد الدولي، كما تطرق الوزيران الى الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها وتترأسها مصر.