تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - ويسود ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مؤية.

وأوضحت أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتابعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى:

العظمى والصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 26

أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 34 23

دمياط 33 23

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

شلاتين 35 26

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 22

وادى النطرون 32 23

مطروح 29 21

السلوم 30 20

سيوة 37 21

العريش 31 22

رفح 31 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 35 24

نخل 31 18

طابا 33 24

نويبع 34 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 23

بنى سويف 36 23

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 38 26

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 39 25

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27