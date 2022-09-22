ارتفاع حرارة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة نهارا، كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة العالقة وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد.

وقالت إن هذه الأجواء ستكون اليوم الخميس فقط، ثم تعاود درجات الحرارة انخفاضها من يوم الجمعة.