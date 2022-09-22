وزير الخارجية يؤكد لنظيره الروسى موقف مصر الداعى لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى ناقش مع نظيره الروسى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على موقف مصر الداعى إلى حل الأزمة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، خاصة على ضوء التداعيات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد الدولي، لاسيما تأثير أزمتى الطاقة والغذاء على الدول النامية، ومن ضمنها مصر.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين تناولا مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، كما تم تناول عدد من الملفات الاقليمية مثل الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى سوريا والعراق، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.