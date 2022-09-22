وزير الخارجية يلتقى نظيره الإيرلندى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تطوير مجمل العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، والبناء على ما تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى حالياً من زخم بعد التوقيع مؤخراً على اتفاق أولويات المشاركة، وعقد مجلس المشاركة بين الجانبين فى يونيو الماضي، واستثمار الإمكانات الواعدة للتعاون بين البلدين فى عدد من القطاعات على رأسها الطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنيات المعلومات والرقمنة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير الإيرلندى حرص على الاطلاع على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر خلال فترة رئاستها للمؤتمر لدفع أجندة العمل المناخى الدولي.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن محادثات الوزيرين تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم استعرض محددات الموقف المصرى بشأن قضية سد النهضة، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.