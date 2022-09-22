كلمة السيسى أمام اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلقاء كلمته، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ خلال اجتماعات الأمم المتحدة.



جدة - نرمين السيد - بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلقاء كلمته، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ خلال اجتماعات الأمم المتحدة. يأتى الاجتماع على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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