سميحة أيوب ونبيلة عبيد ويسرا وإلهام شاهين يحصدن جائزة الإبداع بالقاهرة للدراما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:29 صباحاً - أعلنت الفنانة صابرين مقدمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما عن جوائز الإبداع بالدورة الأولي للمهرجان وقد حصل عليها كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والنجمة صفية العمري، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة نبيلة عبيد والنجمة نادية الجندي، والنجمة يسرا، والنجم محسن محيى الدين، والنجمة ليلى علوى، والراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتسلم جائزتهما النجمة دنيا سمير غانم.

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.