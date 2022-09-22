الإفتاء: إذا نام الشخص عن صلاة الفجر عليه أن يقضيها عندما يستيقظ

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة فى أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها».





وأوضحت، أما بالنسبة لمَنْ فاته أداء إحدى الصلوات فى وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسى صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». وأكدت أنه إذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛ ففى حديث صفوان بن المعطل رضى الله عنه، يقول: "... لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس "، فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا استيقظت فصلِّ».

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